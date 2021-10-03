Куда инвестировать деньги: советы самых богатых людей Эстонии

Магазин эротических товаров выходит на Таллиннскую биржу

Весной владелец магазина для взрослых Hot Lips, а также сети тренажерных залов HC Gym и торговой марки спортивного оборудования HC Pro Тимо Маюри заявлял о том, что планирует вывести компанию Relika OÜ на альтернативный рынок Таллиннской биржи First North. Сегодня стало известно, что Маюри подал соответствующее заявление.

Весной владелец магазина для взрослых Hot Lips, а также сети тренажерных залов HC Gym и торговой марки спортивного оборудования HC Pro Тимо Маюри заявлял о том, что планирует вывести компанию Relika OÜ на альтернативный рынок Таллиннской биржи First North. Сегодня стало известно, что Маюри подал соответствующее заявление.