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    Куда инвестировать деньги: советы самых богатых людей Эстонии

    Миллионер Нейнар Сели рекомендует вкладывать деньги в ценные бумаги компаний банковского и энергетического секторов.Фото: LIIS TREIMANN

    Несмотря на царящий на рынках бум, предприниматели из ТОП-а самых богатых людей Эстонии рекомендуют принимать взвешенные инвестиционные решения. Например, они советуют обратить внимание на технологии, зеленую энергию, банковское дело и медицину.

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    Весной владелец магазина для взрослых Hot Lips, а также сети тренажерных залов HC Gym и торговой марки спортивного оборудования HC Pro Тимо Маюри заявлял о том, что планирует вывести компанию Relika OÜ на альтернативный рынок Таллиннской биржи First North. Сегодня стало известно, что Маюри подал соответствующее заявление.
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