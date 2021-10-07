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    Потребительские цены в Эстонии за год выросли на 6,6%

    По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в сентябре изменился на 1,2% по сравнению с августом и на 6,6% по сравнению с сентябрем прошлого года.

    Картофель за год подорожал почти на 80%.Фото: Pawel Opaska, Reuters/Scanpix
    В сравнении с сентябрем 2020 года товары стали дороже на 4,6%, а услуги - на 10,4%, говорится в распространенном Департаментом статистики пресс-релизе.
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