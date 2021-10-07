Потребительские цены в Эстонии за год выросли на 6,6%

Вадим Орлов: как поднять в Нарве средний уровень зарплаты?

"Главный вопрос, который нужно решать в Нарве – как повысить среднюю зарплату? Как сделать наше население более богатым?" - считает кандидат в Нарвское городское собрание от избирательного союза «Список Катри Райк», руководитель Нарвского промышленного парка Вадим Орлов. По его словам, сегодня Нарве нужны новые предприятия, которые в состоянии платить людям конкурентоспособную зарплату.

"Главный вопрос, который нужно решать в Нарве – как повысить среднюю зарплату? Как сделать наше население более богатым?" - считает кандидат в Нарвское городское собрание от избирательного союза «Список Катри Райк», руководитель Нарвского промышленного парка Вадим Орлов. По его словам, сегодня Нарве нужны новые предприятия, которые в состоянии платить людям конкурентоспособную зарплату.