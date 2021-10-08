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    Как долго цена электричества будет высокой?

    Экономический аналитик LHV Кристо Ааб.Фото: LHV

    В сентябре потребительские цены в Эстонии выросли на 6,6%. Примерно половина этого роста пришлась на удорожание электроэнергии. Однако аналитики предсказывают, что это еще не конец.

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