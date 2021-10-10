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Пилле Иваск

10 октября 2021 в 12:22 Поделиться:









Кристина Шмигун-Вяхи инвестирует в недвижимость

Фото: Teet Malsroos, Õhtuleht/Scanpix Baltics

Олимпийской чемпионке и депутату парламента Кристине Шмигун-Вяхи принадлежат несколько квартир в Таллинне. Свои инвестиции в недвижимость она называет “созданием пенсионной ступени”.

Шмигун-Вяхи принадлежит компания Kuuba Grupp OÜ, где она - единоличный владелец и единственный член правления.