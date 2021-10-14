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dv.ee

14 октября 2021 в 8:18 Поделиться:









Зафиксировано 1060 новых случаев коронавируса, скончались пять человек

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 6919 первичных тестов на коронавирус, 1060 из них дали положительный результат. Почти 64% из новых инфицированных не были привиты.

Дезинфекция машины "скорой помощи" в Таллинне (иллюстративное фото). Фото: Лийз Трейманн

Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса умерли пять человек, все они не были вакцинированы.