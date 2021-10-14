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    Президент Латвии не встретится с Карисом из-за коронавируса

    Президент Эстонии Алар Карис совершает свой первый зарубежный визит в Латвию. Запланированная встреча с президентом Латвии Эгилсом Левитсом не состоится, поскольку у Левитса обнаружен коронавирус.

    Президент Эстонии Алар Карис.Фото: Андрас Кралла
    Как сообщает портал Латвийского общественного вещания, накануне Эгилс Левитс прошел экспресс-тест, который подтвердил у него наличие коронавируса.
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