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Кристьян Пруул

12 октября 2021 в 8:57 Поделиться:









Новые коронавирусные меры и ограничения - вопрос нескольких недель

Третья волна пандемии в Эстонии характеризуется более низким уровнем распространения тяжелой формы заболевания. Она близка к своему пику, и к ноябрю новые меры по обузданию распространения коронавируса должны уже быть наготове. Однако общий план неясен, и это только часть проблемы.

Департамент здоровья рекомендует ввести более строгий контроль вакцинационных сертификатов. Фото: Лийз Трейманн

"Мы прогнозируем, что к 6 ноября рост количества пациентов в больницах страны окажется таким, что придется действовать без промедления", - заявила заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма на заседании спецкомиссии Рийгикогу по надзору за госбюджетом.