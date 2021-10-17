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dv.ee

17 октября 2021 в 7:21 Поделиться:









Сегодня - последняя возможность проголосовать на выборах в местные самоуправления

Сегодня - последний день голосования на выборах в местные самоуправления. По всей стране открыты 448 избирательных участков, которые работают с 9:00 до 20:00.

Голосование на избирательном участке в Ласнамяэ. Фото: Лийз Трейманн

Выборы в собрания местных самоуправлений проходят в 79 самоуправлениях по всей Эстонии. Всего баллотируется 10 025 кандидатов в депутаты, напоминает Государственная служба по организации выборов.