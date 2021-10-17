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dv.ee

17 октября 2021 в 10:03 Поделиться:









Власти Литвы не дали Линнамяэ добро на покупку сети кинотеатров Forum

Антимонопольное управление Литвы объявило о приостановке процедуры рассмотрения сделки по приобретению 51% акций Forum Cinemas Lithuania компанией MM Grupp, принадлежащей крупному эстонскому бизнесмену Маргусу Линнамяэ, сообщает Äripäev.

Фото: Лийз Трейманн

Это означает, что компания Линнамяэ не сможет приобрести сеть Forum Cinemas в Литве, в которую входят кинотеатры в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе и Клайпеде, информирует Äripäev

Для принятия решения антимонопольное ведомство Литвы собрало данные о местном кинорынке и кинопрокате, а также о ситуации на рынке недвижимости.

При этом участники сделки - MM Grupp и Forum Cinemas Lithuania - не предоставили антимонопольному ведомству необходимую информацию в установленный срок.

Без одобрения литовских властей завершить сделку по слиянию компаний невозможно. Решение антимонопольного управления Литвы не подлежит обжалованию.

Как отмечают литовские власти, принадлежащая MM Grupp сеть кинотеатров Apollo уже представлена на кинорынке в Паневежисе.

Кроме того, другие компании Линнамяэ импортируют в Литву как голливудские фильмы, так и кинопродукцию, произведенную независимыми студиями.

Ранее MM Grupp уже столкнулась с аналогичными проблемами в Эстонии: Департамент конкуренции не дал разрешения на поглощение местной сети Forum Cinemas.

В конечном итоге 51% акций Forum Cinemas приобрел исполнительный директор Forum Cinemas Baltic Кристьян Конго, а оставшиеся 49% перешли к MM Grupp.