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18 октября 2021 в 12:28 Поделиться:









Поправки о компенсации за лечение зубов направлены на первое чтение

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Комиссия Рийгикогу по социальным делам направила на первое чтение законопроект, призванный включить зарегистрированных в качестве безработных и получающих пособие по бедности в список лиц, получающих максимальную ставку компенсации на оплату стоматологических услуг, сообщает rus.err.ee.

«Люди, оставшиеся без работы и получающие пособие по бедности, и так находятся в тяжелом положении, и их ограниченных средств не хватает на лечение зубов», - прокомментировала председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка.