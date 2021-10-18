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    Зафиксирован 821 новый случай коронавируса, скончались трое человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 4975 первичных тестов на коронавирус, 821 тест дал положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 1087 случаев на 100 000 жителей.
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