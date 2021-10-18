Зафиксирован 821 новый случай коронавируса, скончались трое человек

Минимальная заработная плата и Нобелевская премия по экономике

Нобелевский лауреат по экономике этого года был удостоен награды, в частности, за доказательство того, что повышение минимальной заработной платы не обязательно негативно сказывается на трудовой занятости. Будем надеяться, это останется действительным и в Эстонии при резком повышении минимальной заработной платы в следующем году, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Нобелевский лауреат по экономике этого года был удостоен награды, в частности, за доказательство того, что повышение минимальной заработной платы не обязательно негативно сказывается на трудовой занятости. Будем надеяться, это останется действительным и в Эстонии при резком повышении минимальной заработной платы в следующем году, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.