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    Попов: Эстонии придется задуматься о тотальном локдауне

    Аркадий Попов. Фото: Liis Treimann

    Правительство Латвии приняло решение о введении тотального локдауна с 21 октября. По мнению руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, Эстонии также стоит задуматься о введении новых ограничений.

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    "В какой-то момент мы достигнем критической точки, и нам придется задуматься о тотальном локдауне, потому что уровень заболеваемости и число госпитализированных перейдут разумные границы", - отметил Попов, чьи слова передает rus.err.ee.
    По его оценке, сначала ограничения, скорее всего, будут распространяться на людей, которые не имеют иммунного статуса и чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии.
    К сожалению, иммунитет ослабляется и у людей, иммунизированных в свое время препаратом AstraZeneca: "В этой ситуации нам придется думать о более тотальных ограничениях. Психологически надо к этому готовиться".

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