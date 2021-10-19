Новости

dv.ee

19 октября 2021 в 8:29 Поделиться:









Попов: Эстонии придется задуматься о тотальном локдауне

Аркадий Попов. Фото: Liis Treimann

Правительство Латвии приняло решение о введении тотального локдауна с 21 октября. По мнению руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, Эстонии также стоит задуматься о введении новых ограничений.

Читайте также Локдаун в Латвии: комендантский час и закрытые магазины

"В какой-то момент мы достигнем критической точки, и нам придется задуматься о тотальном локдауне, потому что уровень заболеваемости и число госпитализированных перейдут разумные границы", - отметил Попов, чьи слова передает rus.err.ee.

По его оценке, сначала ограничения, скорее всего, будут распространяться на людей, которые не имеют иммунного статуса и чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии.

К сожалению, иммунитет ослабляется и у людей, иммунизированных в свое время препаратом AstraZeneca: "В этой ситуации нам придется думать о более тотальных ограничениях. Психологически надо к этому готовиться".