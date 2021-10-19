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19 октября 2021 в 11:03 Поделиться:









Ратас: мы не слишком далеки от чрезвычайной ситуации

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (слева) и председатель Центристской партии Юри Ратас. Фото: Liis Treimann

Правительство пока не обсуждало введение чрезвычайной ситуации, но этот вопрос придется рассмотреть в случае, если в больницах Эстонии закроется плановое лечение, как в Латвии, сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.

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"Я очень надеюсь, что правительство Эстонии сможет быстро принять мотивационные меры, а также возможные другие меры для предотвращения распространения вируса. Если этого не произойдет, то может случиться, что мы столкнемся с тем же", - сказал он, комментируя введение тотального локдауна в Латвии. Об этом пишет rus.err.ee.

Ратас добавил, что единственным и самым важным вопросом является способность больниц принимать пациентов.

"Если плановое лечение закроется, то ограничений не избежать", - сказал Ратас, добавив, что обществу следует быть готовым к тому, что до чрезвычайной ситуации недалеко.