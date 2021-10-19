Среднюю пенсию планируют освободить от подоходного налога

Подписка на акции Arco Vara была превышена почти в пять раз

Подписка на новые акции Arco Vara была превышена в 4,8 раза. По словам исполнительного руководителя компании Мико Нийнемяэ, результат эмиссии значительно превзошел все ожидания.

Подписка на новые акции Arco Vara была превышена в 4,8 раза. По словам исполнительного руководителя компании Мико Нийнемяэ, результат эмиссии значительно превзошел все ожидания.