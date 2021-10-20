Новости

dv.ee

20 октября 2021 в 6:42 Поделиться:









Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью

Граница Латвии и Беларуси. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В связи с продолжающимся наплывом нелегальных мигрантов Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 февраля 2022 года.

Читайте также ЕС обсудит введение дополнительных санкций против Беларуси

Согласно решению правительства страны, как и до сих пор, режим ЧС будет действовать в четырех приграничных самоуправлениях на юго-востоке и юге Латвии, сообщает rus.err.ee.

При этом пограничные службы сохраняют полномочия по выдворению прибывающих из Беларуси нелегалов.

Напомним, что Рига ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью 11 августа.

По данным Министерства внутренних дел Латвии, с тех пор было задержано без малого 1800 человек, пытавшихся нелегально перейти латвийскую границу.