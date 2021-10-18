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18 октября 2021 в 11:23 Поделиться:









ЕС обсудит введение дополнительных санкций против Беларуси

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции в отношении белорусских компаний, в частности государственного авиаперевозчика "Белавиа", с целью не позволить им доставлять мигрантов в Минск, откуда они нелегально отправляются в страны Евросоюза.

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Об этом заявили ряд глав МИД перед началом заседания Совета ЕС в Люксембурге в понедельник, 18 октября, сообщает DW

"Нам нужно обсудить ситуацию и ввести более строгие санкции, в особенности принимая во внимание, что Беларусь и господин Лукашенко продолжают использовать миграцию как гибридное оружие. Надо ввести санкции против "Белавиа" в полной мере, чтобы она не могла получать никакой технической помощи ", - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса, Лукашенко является "главой государственной преступной группировки, занимающейся контрабандой людей".

"Мы больше не готовы наблюдать за тем, что есть предприятия, авиакомпании, еще и зарабатывающие деньги на том, что они доставляют нелегальных мигрантов в Германию и другие европейские страны", - добавил он.