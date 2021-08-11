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Белорусско-латвийскую границу незаконно пересекли еще 77 мигрантов

В Латвии при незаконном пересечении границы с Беларусью накануне были задержаны 77 мигрантов, сообщает портал Латвийского общественного вещания LSM.lv.

Группа нелегалов, задержанных в Латвии при пересечении латвийско-белорусской границы Фото: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix

За прошедшую ночь еще 56 нелегалов пытались попасть на территорию Латвии, однако их настойчивые попытки были пресечены латвийскими пограничниками, информирует LSM.lv.