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    Прокуратура: если парламент лишит Репс иммунитета, то ей предъявят обвинение

    Майлис Репс. Фото: Liis Treimann

    Депутат Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия) по-прежнему находится в статусе подозреваемой - официальное обвинение по уголовному делу ей пока не предъявляли.

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    21 октября 2021
    Рийгикогу может лишить Репс депутатской неприкосновенности уже 26 октября
    "Члену Рийгикогу нельзя предъявить обвинение прежде, чем он будет лишен депутатской неприкосновенности", - объяснила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.
    Накануне канцлер права Юлле Мадизе поддержала предложение прокуратуры лишить Майлис Репс депутатской неприкосновенности.
    Выступить перед парламентом и рассказать о том, почему следует лишить иммунитета Репс, которую подозревают в использовании имущества Министерства образования в личных целях, Мадизе намерена уже 26 октября.
    "Если парламент проголосует в пользу лишения Репс иммунитета, то мы составим обвинительный акт и предъявим обвинение", - добавила Кюнгас.

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