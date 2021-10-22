Прокуратура: если парламент лишит Репс иммунитета, то ей предъявят обвинение
Майлис Репс. Фото: Liis Treimann
Депутат Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия) по-прежнему находится в статусе подозреваемой - официальное обвинение по уголовному делу ей пока не предъявляли.
"Члену Рийгикогу нельзя предъявить обвинение прежде, чем он будет лишен депутатской неприкосновенности", - объяснила корреспонденту rus.err.ee
пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.
Накануне канцлер права Юлле Мадизе поддержала предложение прокуратуры лишить Майлис Репс депутатской неприкосновенности.
Выступить перед парламентом и рассказать о том, почему следует лишить иммунитета Репс, которую подозревают в использовании имущества Министерства образования в личных целях, Мадизе намерена уже 26 октября.
"Если парламент проголосует в пользу лишения Репс иммунитета, то мы составим обвинительный акт и предъявим обвинение", - добавила Кюнгас.
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