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21 октября 2021 в 13:34 Поделиться:









Рийгикогу может лишить Репс депутатской неприкосновенности уже 26 октября

Майлис Репс. Фото: Andras Kralla

Канцлер права Юлле Мадизе намерена 26 октября выступить перед Рийгикогу с докладом о лишении центристки Майлис Репс депутатской неприкосновенности, пишет rus.err.ee.

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Об этом говорится в письме, которое Мадизе в четверг направила спикеру Рийгикогу Юри Ратасу.

В ноябре прошлого года стало известно, что занимавшая в тот момент пост министра образования Репс злоупотребляла имуществом министерства, а ее день рождения в ресторане Mon Repos был оплачен из средств ведомства.

В итоге Репс пришлось уйти в отставку с поста министра, против нее было возбуждено уголовное дело.

Для того, чтобы суд мог приступить к слушаниям, Майлис Репс необходимо лишить депутатской неприкосновенности, а сделать это можно только с согласия большинства членов Рийгикогу.