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    Производители продуктов питания намерены просить государство о помощи

    Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.Фото: Liis Treimann

    Производители продуктов питания намерены обратиться к правительству за помощью, предупреждая, что без поддержки часть предприятий сектора просто обанкротится, а покупателям придется платить за продукты еще больше, пишет rus.err.ee.

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