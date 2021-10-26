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    Недвижимость в Харьюмаа: новые «горячие» районы

    Интерес к недвижимости в Копли стремительно растет. Фото: LIIS TREIMANN

    Рост цен на недвижимость в Таллинне, новые скоростные дороги и удаленная работа способствовали тому, что покупатели все больше интересуются недвижимостью в Козе и Куусалу, следует из анализа портала Kinnisvara24.ee.

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