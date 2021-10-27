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dv.ee

27 октября 2021 в 13:28 Поделиться:









Посещать кинотеатры, театры и концерты можно будет только в масках

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

С 29 октября в Эстонии начнет действовать новое постановление, согласно которому в общественных местах необходимо носить маску. Это также относится к местам, в которые сейчас пускают только вакцинированных от коронавируса - в том числе кинотеатры, театры и на концерты, пишет rus.err.ee.

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Во второй половине недели Департамент здоровья вместе с полицией начнут проводить в крупных городах Эстонии рейды на предмет соблюдения ограничений.

"Для гражданина это означает, что если он отправляется в общественное место, то у него с собой должна быть медицинская маска", - рассказал Китсинг.

Если человек не может носить маску по состоянию здоровья, то он должен иметь при себе справку, выданную медицинским учреждением, сказал представитель полиции Таго Трей.