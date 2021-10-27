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    Посещать кинотеатры, театры и концерты можно будет только в масках

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    С 29 октября в Эстонии начнет действовать новое постановление, согласно которому в общественных местах необходимо носить маску. Это также относится к местам, в которые сейчас пускают только вакцинированных от коронавируса - в том числе кинотеатры, театры и на концерты, пишет rus.err.ee.

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    Во второй половине недели Департамент здоровья вместе с полицией начнут проводить в крупных городах Эстонии рейды на предмет соблюдения ограничений.
    "Для гражданина это означает, что если он отправляется в общественное место, то у него с собой должна быть медицинская маска", - рассказал Китсинг.
    Если человек не может носить маску по состоянию здоровья, то он должен иметь при себе справку, выданную медицинским учреждением, сказал представитель полиции Таго Трей.

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