Посещать кинотеатры, театры и концерты можно будет только в масках
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
С 29 октября в Эстонии начнет действовать новое постановление, согласно которому в общественных местах необходимо носить маску. Это также относится к местам, в которые сейчас пускают только вакцинированных от коронавируса - в том числе кинотеатры, театры и на концерты, пишет rus.err.ee.
Во второй половине недели Департамент здоровья вместе с полицией начнут проводить в крупных городах Эстонии рейды на предмет соблюдения ограничений.
"Для гражданина это означает, что если он отправляется в общественное место, то у него с собой должна быть медицинская маска", - рассказал Китсинг.
Если человек не может носить маску по состоянию здоровья, то он должен иметь при себе справку, выданную медицинским учреждением, сказал представитель полиции Таго Трей.
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