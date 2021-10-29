Польша отказывается выплачивать ЕС многомиллионные штрафы

Совет Tallinna Vesi утвердил нового члена правления
8 ноября к правлению биржевого предприятия AS Tallinna Vesi присоединится директор по управлению активами Тарви Томберг. Он возглавит сферы технического обслуживания, услуг водоснабжения, инфотехнологии, обслуживания клиентов и управления активами, сообщает компания в пресс-релизе.
8 ноября к правлению биржевого предприятия AS Tallinna Vesi присоединится директор по управлению активами Тарви Томберг. Он возглавит сферы технического обслуживания, услуг водоснабжения, инфотехнологии, обслуживания клиентов и управления активами, сообщает компания в пресс-релизе.