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    Польша отказывается выплачивать ЕС многомиллионные штрафы

    В ответ на решение суда Евросоюза в Люксембурге, обязавшего Польшу выплачивать ежедневные штрафы в размере 1 миллиона евро, власти страны заявили, что "не могут и не должны платить ни единого злотого", передает Deutsche Welle.

    Польский министр юстиции Збигнев Зёбро.Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS via www.imago-images.de
    По словам министра юстиции и генерального прокурора Збигнева Зёбро, Польша не будет платить штрафы, наложенные на нее судом Евросоюза, сообщает Deutsche Welle.
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