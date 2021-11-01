Мертсина: проблемы с поставками ограничивают деятельность 25% компаний

Сильный рост в промышленном секторе продолжился и в сентябре: объём производства вырос на 9% в годовом исчислении, в том числе в обрабатывающей промышленности на 8% и в энергетике на 10%. В третьем квартале в целом производство в обрабатывающей промышленности выросло почти на 8%, а производство энергии – на 7%. Это относительно приличные темпы роста, но более медленные, чем во втором квартале, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
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