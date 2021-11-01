Мертсина: проблемы с поставками ограничивают деятельность 25% компаний

Мертсина: пенсионные деньги стимулируют рост розничной торговли

Рост выручки от продаж на предприятиях розничной торговли с поправкой на инфляцию совершил в сентябре сильный скачок, увеличившись на 17% по сравнению с прошлым годом. По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, рост торговли стимулируют пенсионные деньги.

Рост выручки от продаж на предприятиях розничной торговли с поправкой на инфляцию совершил в сентябре сильный скачок, увеличившись на 17% по сравнению с прошлым годом. По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, рост торговли стимулируют пенсионные деньги.