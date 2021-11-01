Таиланд вновь открывает границы для вакцинированных туристов
С 1 ноября Таиланд вновь открывается для туристов из 63 стран мира после полутора лет коронавирусных ограничений, сообщает BBC News.
Пляж в провинции Краби, Таиланд (иллюстративное фото).Фото: MLADEN ANTONOV, AFP
Вакцинированные туристы освобождаются от карантина и могут свободно перемещаться по стране, пишет BBC News.
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