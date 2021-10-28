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Карет Кыверьялг

28 октября 2021 в 7:13 Поделиться:









Что делать, чтобы интерес к Эстонии сохранился и после пандемии?

Руководитель проекта общего маркетинга Северо-Западной Эстонии и организатор фестиваля впечатлений Porikuu Карет Кыверялг. Фото: Сильвер Райдла

Отпуск дома стал для людей более близким, и все больше жителей страны на выходных или в свободный день просто выбираются в какие-то красивые места в Эстонии. Теперь нужно поработать над тем, чтобы эта хорошая привычка никуда не исчезла, а благодаря гостям разные регионы будут развиваться еще больше – пишет руководитель проекта общего маркетинга Северо-Западной Эстонии и организатор фестиваля впечатлений Porikuu Карет Кыверялг.

Если вообще по части коронавируса можно говорить о каком-либо положительном эффекте, то можно назвать возросший интерес жителей нашей страны к своей родине из-за возникших ограничений на путешествия. И мне кажется, что радость от знакомства с Эстонией не иссякнет. Каждые выходные в соцсетях можно найти свежие фото наших красивых мест, люди отправляются на прогулку на природе, делятся своими впечатлениями.