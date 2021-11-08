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Ярослав Тавгень

8 ноября 2021 в 15:28 Поделиться:









«Цены на заправках действительно рекордные»

Фото: EPA

Топливо за год подорожало на 25%. Это привело к падению продаж топливных предприятий, т.к. потребители скорректировали свои привычки, говорят в Союзе топливных предприятий.

По данным Налогово-таможенного департамента, продажи моторного бензина в октябре снизились на 4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи дизельного топлива выросли на 3%.