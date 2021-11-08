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    Число новых случаев заражения коронавирусом за неделю снизилось на 7%

    За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии снизилось на 7%.

    С 1 по 7 ноября в Эстонии были выявлены 11 144 новых случая заражения - на 7,6% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 12 069 человек (это был рекорд) пишет ERR.
    Двухнедельная кумулятивная заболеваемость на конец прошлой недели составила 1736 случаев на 100 000 населения, увеличившись с 1615 неделей ранее. По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 572 пациента с коронавирусом. Эксперты Департамента здоровья не исключают, что к середине ноября их число увеличится до 700.
    Самый высокий показатель заболеваемости в Пылвамаа - 3262 случая на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа (859 случаев). В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 7 ноября составляла 1491 случай.
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