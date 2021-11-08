T1 в третий раз выставлен на аукцион

Фото: Liis Treimann

Судебные исполнители в третий раз выставили на аукцион торговый центр T1. Цена снижена до 55 миллионов евро.

Два аукциона уже прошли и оказались безрезультатными. На первом стартовая цена составила 85 миллионов евро, и желающих купить не нашлось. Затем цена была снижена до 65 миллионов евро, и на аукцион зарегистрировались четыре участника (один из них - крупнейший кредитор владельца T1 Tallinna Moekombinaat, компания Lintgen). Снова неудача.