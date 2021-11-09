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    Зафиксировано 1088 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 7636 первичных тестов на коронавирус, 1088 из них дали положительный результат.

    Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались шесть человек в возрасте от 34 до 85 лет.
    По состоянию на утро 9 ноября в больницах находятся 611 пациентов с коронавирусом.
    За сутки было введено 6376 доз вакцины. К сегодняшнему дню по крайней мере две дозы вакцины получили 57,9% жителей Эстонии.
    Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1691 случай на 100 000 человек.

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