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dv.ee

9 ноября 2021 в 10:11 Поделиться:









Зафиксировано 1088 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 7636 первичных тестов на коронавирус, 1088 из них дали положительный результат.

Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались шесть человек в возрасте от 34 до 85 лет.

По состоянию на утро 9 ноября в больницах находятся 611 пациентов с коронавирусом.

За сутки было введено 6376 доз вакцины. К сегодняшнему дню по крайней мере две дозы вакцины получили 57,9% жителей Эстонии.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1691 случай на 100 000 человек.