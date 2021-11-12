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    SEB: активнее всех в странах Балтии копят деньги жители Литвы

    Согласно результатам проведенного SEB исследования, среди трех стран Балтии наиболее активно занимаются накоплением жители Литвы, за ними следуют жители Эстонии. Примерно треть жителей Латвии, напротив, вообще не делает сбережений.

    Солидный денежный буфер имеют 36% участников опроса в Эстонии.Фото: Andriy Popov
    Около двух третьих населения Эстонии планирует в следующем году какую-либо крупную покупку, и большинство рассчитывает сделать это за счет сбережений, информирует пресс-служба банка.
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