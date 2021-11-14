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    В Латвии закончился комендантский час

    Фото: ILMARS ZNOTINS

    Комендантский час, который действовал в Латвии последние четыре недели в целях ограничения распространения инфекции COVID-19, прекратил свое действие в воскресенье в полночь, сообщает Mixnews.lv.

    Комендантский час действовал в Латвии с 20 часов до 5 утра ежедневно в период с 21 октября до 15 ноября. В это время передвигаться по улице было запрещено, если у человека не было оправдательного документа, а также удостоверяющего личность документа.
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