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    Резервисты возведут заградительный барьер на восточной границе

    По предложению командующего Силами обороны Эстонии правительство призывает 1684 резервиста на дополнительные учебные сборы Okas 2021, сообщает ERR.

    Учения Сил обороны Эстонии (иллюстративное фото).Фото: Kaitsevägi
    Сборы пройдут с 17 по 25 ноября нынешнего года. В ходе учений резервисты начнут возводить заградительный барьер на восточной границе страны, передает ERR.
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