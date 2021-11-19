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    Финансовую комиссию Рийгикогу возглавит Андрей Коробейник

    Центрист Андрей Коробейник выдвинут кандидатом на должность председателя финансовой комиссии Рийгикогу, сообщает ERR.
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    Фонд недвижимости EfTEN Residential Fund подписал договор с литовским девелопером UAB Etapas Group о строительстве двух девятиэтажных жилых домов в Каунасе, общая сумма инвестиций составит 10 миллионов евро, пишет Äripäev.
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    В начале ноября на Эстонском деловом форуме, проведённом «Деловыми ведомостями», министр предпринимательства Андрес Сутть проговорился, что его министерство готовит законопроект, позволяющий продлить срок, в течение которого работники из третьих стран смогут находиться в Эстонии.
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    Предприниматели, руководившие всемирной сетью быстрых кредитов и коллекторских фирм, развивают в Эстонии новый кредитный бизнес под названием ESTO. В связке с ESTO работает инкассо-фирма Introl, которая помогает взыскивать деньги с задолжавших клиентов.
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