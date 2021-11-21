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Виктор Филоненко

21 ноября 2021 в 8:41 Поделиться:









Автомобили дорожают и их поставки затягиваются

В октябре рынок новых автомобилей Эстонии отметился сильнейшим в этом году падением. Снижение продаж составило 13%, хотя причины этого кроются не в спросе, а в серьёзных проблемах со стороны предложения.

Южнокорейская Kia опередила в октябре вечных передовиков эстонского авторынка Toyota и Škoda. Среднеразмерный кроссовер Kia Sportage стал самой востребованной моделью месяца. Фото: Shutterstock

Большинство лидеров эстонского авторынка в октябре почувствовало падение. Марка Toyota упала на 17% (до 185 машин), Nissan – на 35%, Dacia – на 40%. Самые серьёзные потери наблюдаются у Citroёn - минус 72%. Главная причина - продолжающийся дефицит полупроводников и, как следствие, перебои в поставках новых автомобилей в дилерскую сеть.