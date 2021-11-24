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dv.ee

24 ноября 2021 в 8:08 Поделиться:









Проверьте свой COVID-сертификат: для путешествий может потребоваться новый

В декабре у более чем 550 000 сертификатов о вакцинации против COVID-19 начнет истекать срок действия. Поэтому всем, кто планирует отправиться в путешествие за рубеж, потребуется создать новый сертификат. На территории Эстонии коронавирусные сертификаты останутся действительными, их можно будет использовать и дальше.

Сертификат о вакцинации (иллюстративное фото). Фото: Лийз Трейманн

Технический срок действия COVID-сертификатов ЕС о вакцинации, созданных в Эстонии до 21 октября 2021 года, истекает через шесть месяцев после их создания, говорится в пресс-релизе Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK).