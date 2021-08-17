Со вторника работодатель может требовать от работника сертификат о вакцинации
С сегодняшнего дня вступило в силу постановление о биологических факторах риска, которое дает возможность работодателям требовать у работника сертификат о вакцинации против коронавируса, справку о перенесенном заболевании или отрицательный результат теста.
На основании проведенного на предприятии анализа факторов риска работодатель может потребовать у работников, соприкасающихся с большим количеством людей, подтверждения эпидемиологической безопасности.
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