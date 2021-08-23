Вопрос читателя: можно ли отправиться на вакцинацию в рабочее время?
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Обязан ли работодатель отпустить сотрудника на вакцинацию в рабочее время? Объясняет Инспекция труда.
Читатель спрашивает: Работодатель требует, чтобы я вакцинировался и предоставил соответствующий сертификат. Есть ли у меня, как у работника, право требовать, чтобы работодатель позволил мне вакцинироваться в рабочее время, и оплачивается ли работнику время, которое он потратил на вакцинацию?
Отвечает заместитель генерального директора Инспекции труда Меэли Мийдла-Ванаталу: В том случае, если работодатель провел анализ рисков, после чего оценил степень опасности соответствующих биологических факторов и установил, что вакцинация – это наиболее эффективная мера по ограничению распространения инфекции, то у него есть два варианта:
• самостоятельно привлечь профильное медицинское учреждение и организовать для сотрудников вакцинацию непосредственно в рабочее время, или
• позволить работнику потратить рабочее время на прохождение вакцинации, сохранив оплату труда.
В любом случае следует учитывать взаимные интересы и соблюдать принцип разумности. Работник должен заранее сообщить работодателю о том, когда он собирается сделать прививку, а также уточнить, сколько это займет времени. Отсутствие работника не должно стать для работодателя неожиданностью или причиной серьезного нарушения в рабочем процессе. Чаще всего отлучки сотрудника, в т. ч. посещение врача или прохождение вакцинации, оговариваются работодателем в правилах организация труда на предприятии.
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