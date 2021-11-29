Союз автоперевозчиков: очереди на белорусской границе мало затронут эстонские предприятия
Член правления Организации международных автоперевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен.Фото: Рауль Меэ
На границе Беларуси с Латвией и Литвой скопились 4000 фур, ожидающих своей очереди на проезд. Член правления Организации международных автоперевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен полагает, что эта ситуация вряд ли сильно затронет эстонские предприятия, и если их машины сейчас где-то и стоят, то, скорее, на латвийской, а не литовской границе.
"На нас эта ситуация немного повлияет, т.к. эстонские машины возят в том числе на белорусском и украинском направлениях. Но ещё больше это затронет белорусские компании, которые делают это активнее", - полагает он.
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