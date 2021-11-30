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30 ноября 2021 в 7:45 Поделиться:









Эстонские учащиеся смогут изучать естественные науки с помощью Minecraft

Таллиннский технический университет. Фото: Shutterstock

Дистанционное обучение резко увеличило долю дигитальных средств в обучении, а готовность и интерес школ и учителей к внедрению этих новых инструментов для образования довольно высоки. Сегодня некоторые школы уже используют международную платформу BetterGeo, что означает изучение естественных предметов по-новому - с помощью Minecraft.

По словам научного сотрудника Института геологии Таллиннского Технического Университета Рутт Хинтс, одна из самых популярных игр в мире - приложение Minecraft - стало популярным в нескольких странах в качестве инструмента для преподавания и изучения естественных наук. «Идея, рожденная Шведской геологической службой, теперь превратилась в международную платформу, и мы хотим представить это новое средство как можно большему количеству школ Эстонии, чтобы сделать преподавание и изучение естественных предметов более увлекательным», - говорит она.