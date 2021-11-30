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    Эстонский стартап по разработке нановолокна привлек 1,2 млн евро

    Основатели Galatex Мярт-Эрик Мартенс и Мари-Анн Мейго-Фонсека.Фото: Siiri Kumari

    Эстонский стартап Gelatex, ведущий деятельность в области технологии материалов, привлек от инвесторов 1,2 миллиона евро, пишут Finantsuudised.

    Gelatex изготавливает уникальное нановолокно, которое позволяет производить искусственное мясо в больших объемах и по доступной цене. В рамках пилотных проектов Gelatex сотрудничает с восемью крупнейшими в мире производителями лабораторного мяса. На данный момент исследования подтверждают, что разработанный стартапом материал может придать выращенному из клеток мясу текстуру, похожую на настоящее мясо, а также сделать его производство в среднем до 90% дешевле.
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