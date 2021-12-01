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Аллан Раявеэ

2 декабря 2021 в 4:00 Поделиться:









Германию ждёт «десятилетие инвестиций»

Новые руководители тройного союза - социал-демократ Олаф Шольц (в красном галстуке), лидеры "зелёных" Анналена Бербок (в синем) и Роберт Хабек (справа) и лидер свободных демократов Кристиан Линднер (в полосатом галстуке). Фото: ZumaPress/Scanpix

После двухмесячных переговоров о создании коалиции между социал-демократами, зелёными и свободными демократами новый немецкий политический союз, перенявший власть у Ангелы Меркель, заключил первоначальное соглашение. Однако реализовать его, по оценке аналитиков, будет нелегко.

После обнародования 178-страничного коалиционного соглашения будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Германии предстоит «десятилетие инвестиций», в результате чего крупнейшая экономика Европейского Союза превратится в социал-демократическую, «зелёную» страну.