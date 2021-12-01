Зафиксировано 588 новых случаев коронавируса, скончались три человека

Рост стоимости электроэнергии положительно сказался на результатах Ignitis
Литовская энергетическая компания Ignitis опубликовала результаты концерна за девять месяцев. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации выросла на 31%, скорректированная чистая прибыль и вовсе увеличилась на 65,4%, пишет
Литовская энергетическая компания Ignitis опубликовала результаты концерна за девять месяцев. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации выросла на 31%, скорректированная чистая прибыль и вовсе увеличилась на 65,4%, пишет