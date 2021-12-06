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    Зафиксирован 301 новый случай коронавируса, скончались два человека

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 4240 первичных тестов на коронавирус, 301 тест дал положительный результат.

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