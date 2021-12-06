Новости

dv.ee

6 декабря 2021 в 8:36 Поделиться:









В Эстонии выявлены два человека с подозрением на омикрон-штамм коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В Эстонии зафиксированы два положительных результата теста на коронавирус, в случае которых речь может идти об омикрон-штамме.

В первом случае человек прибыл в Эстонию из Дубая, во втором - из ЮАР с пересадкой во Франкфурте, оба из них вакцинированы, сообщает rus.err.ee.

По данным Департамента здоровья, у пассажиров выявили присущую омикрон-штамму мутацию s-гена, но для того, чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют.

Департамент здоровья напоминает, что по прибытии из стран с риском омикрон-штамма (ЮАР, Ботсваны, Малави, Лесото, Свазиленда, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, Египта и Турции) все, в том числе дети, должны сразу же делать тест PCR.

По прибытии из стран, не входящих в зону риска, также настойчиво рекомендуется сразу же делать тест PCR, для возвращающихся из путешествия жителей Эстонии он является бесплатным.