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    В Эстонии выявлены два человека с подозрением на омикрон-штамм коронавируса

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В Эстонии зафиксированы два положительных результата теста на коронавирус, в случае которых речь может идти об омикрон-штамме.

    В первом случае человек прибыл в Эстонию из Дубая, во втором - из ЮАР с пересадкой во Франкфурте, оба из них вакцинированы, сообщает rus.err.ee.
    По данным Департамента здоровья, у пассажиров выявили присущую омикрон-штамму мутацию s-гена, но для того, чтобы окончательно подтвердить результат, пробы секвенируют.
    Департамент здоровья напоминает, что по прибытии из стран с риском омикрон-штамма (ЮАР, Ботсваны, Малави, Лесото, Свазиленда, Намибии, Мозамбика, Зимбабве, Египта и Турции) все, в том числе дети, должны сразу же делать тест PCR.
    По прибытии из стран, не входящих в зону риска, также настойчиво рекомендуется сразу же делать тест PCR, для возвращающихся из путешествия жителей Эстонии он является бесплатным.

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