Экономист: цены растут быстрее, чем доходы

Потребительская корзина в ноябре выросла на 9% в годовом исчислении. Рост был обусловлен повышением цен на энергоносители и продукты питания. Цены растут как под влиянием спроса, так и под влиянием предложения. С одной стороны, у производителей выросли затраты: энергия, сырьё, заработная плата. С другой стороны, спрос на товары и услуги в настоящее время очень высок, что, в свою очередь, позволяет ценам расти, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
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