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    Рекордные цены на электроэнергию: сколько стоит вскипятить воду в чайнике или зарядить автомобиль Tesla?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Если сегодня с утра вы испекли творожную запеканку, то, вероятно, заплатили за электричество больше, чем за входящие в запеканку ингредиенты. Как показывают расчеты Äripäev, зарядка Tesla сегодня может обойтись дороже, чем заправка автомобиля бензином.

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