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dv.ee

8 декабря 2021 в 10:25 Поделиться:









Эстония и Венгрия заблокировали налоговую реформу Евросоюза

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Министры финансов Европейского союза во вторник не достигли соглашения об обновлении инструкции по налогообложению коммерческих товариществ; Венгрия и Эстония заблокировали обновление инструкции на голосовании, организованном Советом по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN).

"Рабочие группы в ближайшие месяцы подготовят новые правила", - сказал министр финансов Словении Андрей Ширцель, передает rus.err.ee.

"Блокирование инструкции можно рассматривать как способ, с помощью которого Эстония и Венгрия хотят улучшить свои позиции во время голосования по вопросу о минимальном налоге", - отметила эксперт по налоговой политике Oxfam International Кьяра Путатуру.

Эту новость прокомментировала во вторник и министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус: "Эстония делает все возможное, чтобы отстоять свою систему подоходного налога на прибыль предприятий в ходе начавшихся в Евросоюзе налоговых дебатов. Это правда, что в первую очередь мы хотим быть уверены в том, что эстонская система подоходного налога с предприятий сохранится.".