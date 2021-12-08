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dv.ee

8 декабря 2021 в 14:38 Поделиться:









Количество работников в стартапах Эстонии продолжает активно расти

По состоянию на конец третьего квартала этого года крупнейшим работодателем в секторе стартапов Эстонии был Wise. Фото: Raul Mee

В конце третьего квартала этого года в стартапах Эстонии работало в общей сложности 7659 человек, что на 21% больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда в секторе стартапов было занято 6308 человек, сообщает пресс-служба Startup Estonia.

Руководитель Startup Estonia Эве Петерсон отметила, что в прошлом году можно было видеть замедление темпов найма в стартапах, поскольку международный коронакризис повлиял на эстонские стартапы, ориентированные на международные рынки. Но на сегодняшний день сектор стартапов окончательно оправился от неудач: «Эстонские стартапы адаптировались к коронакризису и успешно вышли из него. Третий квартал подряд мы наблюдаем восстановление и рост темпов найма персонала. Это показывает как хорошую адаптируемость наших стартапов, так и их зрелость в более широком смысле».