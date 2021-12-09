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    Зафиксировано 554 новых случаев коронавируса

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    За сутки в Эстонии было сделано 6366 первичных тестов на коронавирус, 554 теста дали положительный результат.

    По состоянию на утро 9 декабря в больницах страны находятся 246 пациентов с коронавирусом. За сутки скончались два человека.
    За сутки было введено 6220 доз вакцины. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 60%.
    Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 525,5 случая на 100 000 жителей.

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